Ce poste à temps plein est à pourvoir prochainement à la policlinique.



MISSIONS

L'agent des secrétariats médicaux au sein du Service de policlinique ORL a pour principales missions la bonne réalisation des tâches suivantes :

- Accueil téléphonique,

- Gestion des rendez-vous d'urgence, des consultations programmées pour les agendas des médecins assistants et internes, ainsi que deux matinées de consultations inter-services,

- Gestion des consultations : Préparation des dossiers, Accueil des patients, création ou mise à jour du dossier administratif, facturation, encaissement d'actes, prise de rendez-vous d'examens complémentaires, programmation d'interventions opératoires, relecture et mise en page des courriers rédigés avec logiciel de reconnaissance vocale,

- Suivi du dossier de consultation avec classement de résultats,

- Relecture des rapports d'hospitalisation, publipostage et archivage des dossiers après validation des courriers par les médecins.



CARACTERISTIQUES DU POSTE

L'amplitude d'ouverture de policlinique est assurée par 2 agents du lundi au vendredi de 8h-18h.

Horaires principaux : 8h-12h/12h30-16h30, 9h30-12h/12h30-18h, 8h-12h.



Lieu d'exercice : Policlinique ORL, Bâtiment 9A, 1er étage.

COMPÉTENCES REQUISES

- Esprit d'équipe et capacité à travailler en binôme et prendre des initiatives,

- Grand sens de l'organisation, réactivité et capacité à être rapidement autonome,

- Capacités d'adaptation et de flexibilité,

- Patience, politesse, discrétion, confidentialité,

- Maîtrise de l'orthographe et la grammaire, connaissance de la terminologie médicale,

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, etc ),

- Maîtrise des outils informatiques (Cristal-Link, Easily, Web100T, Ipop, Regiact, Zimbra, etc ).

