Un agent du FBI tire sur un homme en voulant récupérer son arme tombée alors qu’il dansait dans un nightclub

Un agent du FBI a tiré accidentellement sur un homme en effectuant un saut périlleux arrière dans un bar de Denver aux Etats-Unis. Sur une vidéo, on voit l’agent en train de danser sous le regard de dizaines de clients. C’est en exécutant un saut périlleux arrière que son arme est tombée de son pantalon. En voulant la récupérer, il a actionné la gâchette et qu’un coup est parti. Un homme a été blessé et aussitôt hospitalisé, mais ses jours ne seraient pas en danger. L’agent a été emmené au quartier général de la police, puis remis à un superviseur du FBI.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ

— Ryan Haarer (@RyanHaarer) 3 juin 2018