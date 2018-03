Un artiste jamaïcain demande 300 millions de dollars à Miley Cyrus

Le compositeur jamaïcain Michael May réclame 300 millions de dollars à Miley Cyrus pour plagiat. Il estime que la chanteuse s’est inspirée de sa chanson “We Run Things” sortie en 1988 pour le titre “We Can’t Stop” de 2013. Il affirme que 50% du succès de la chanson de Miley est dû grâce à son propre titre et souhaite mettre un terme à la vente du single de Miley Cyrus. Michael May voudrait qu’elle ne puisse plus l’interpréter sur scène. Une plainte a été déposée devant un tribunal de Manhattan.