Sous la responsabilité de la responsable de site et de l'infirmière, l'aide de maison est responsable de la lingerie, de la désinfection des jouets et de la distribution des repas. Elle est responsable de l'application des normes et protocoles d'hygiène.

Elle a une relation fonctionnelle permanente avec les équipes des groupes de vie, et les aides de maison des autres multi-accueils de La Passerelle. Elle a une relation fonctionnelle ponctuelle avec les autres services de La Passerelle.

Conditions d'exercice :



L'aide de maison:

1. Est garant de l'organisation matérielle du multi-accueil



- Organise matériellement la réception et la distribution des repas et les tâches s'y référant

- Assure l'entretien du linge, la désinfection des jouets/matériel et leur rangement

2. Est garant de l'application des protocoles et normes d'hygiène

- Participe à toutes les tâches d'entretien/d'hygiène/de rangement permettant de bonnes conditions de travail pour l'équipe et un accueil de qualité des enfants et des familles

- Appliquera les règles d'hygiène (sanitaire et alimentaire) dans la prise en charge et la présentation des plats reçus en liaison chaude

- Nettoie régulièrement les jouets, désinfecte le matériel

- Nettoie les sols après les repas, le goûter, désinfecte les surfaces dans l'office, nettoie les lieux de rangement et de stockage en respectant les règles d'hygiène

- Se charge du nettoyage et du rangement du matériel (linge, matériel d'animation, repas )

- Se rend disponible à l'équipe

- Peut être amenée à suivre une stagiaire (employée de collectivité en lien avec l'infirmière)

- Réalise le suivi du stock de matériel d'hygiène et soin, du linge de maison, gère également le stock des repas bébés/moyens (petits pots) et transmet les besoins et les manques à l'infirmière.

Compétences requises :

- Connaissance des règles HACCP et règles d'hygiène et d'aseptie

- Capacité à organiser son travail et autonomie

- Gestion de stocks

- Loyauté, collaboration, esprit d'équipe, disponibilité, tolérance

- Communication, écoute, discrétion professionnelle

Profil recherché :

Diplôme requis : BEP Employé des collectivités ou BEP sanitaire et social

Rémunération selon Convention Collective ALISFA : coefficient 310

Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l'attention du directeur du Pôle de Développement Social de La Passerelle avant le 01/03/22 délai de rigueur.

Les entretiens auront lieu à partir du 03/03/22.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128NSHF