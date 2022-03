Pour son EHPAD St Antoine situé à Issenheim, de 60 places en hébergement permanent nous recherchons un(e) Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat à temps plein en poste de jour en CDI.

Poste à pourvoir selon convention collective FEHAP.

Une expérience en gériatrie est souhaitée.

Description du poste :

L’infirmier a en charge le maintien de l’autonomie et l’amélioration de l’état de santé des résidents en leur prodiguant des soins de qualité. Il doit adapter la prise en charge en fonction des spécificités de chacun

Les lieux de vie pour personnes âgées dépendantes impliquent un rôle relationnel majeur et une qualité d’écoute indispensable envers les résidents et leurs familles dans le cadre du projet de vie institutionnel.

Profil

Organisé, rigoureux, ayant le sens des priorités et des prises d’initiative,

Participation à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins,

Goût du travail en équipe pluridisciplinaire.



Contact : Sabine DECKER

Fondation Providence Ribeauvillé

Directrice EHPAD St Antoine/Ste Famille

1 rue du Retable

68500 ISSENHEIM

contact.sta@ehpad-fpr.fr