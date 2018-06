Un fantôme dans un manoir ?

Dimanche, Louise est allée se promener avec son mari et son fils de 5 ans au Oldway Mansion à Paignton en Angleterre. Il y a quelques années, l’endroit était ouvert aux touristes, mais ce n’est plus le cas depuis quelques années. Après avoir filmé cette sortie familiale, la maman a regardé les images et a été surprise de voir qu’une personne se trouvait dans le bâtiment pourtant abandonné et regardait son enfant. Il s’agit d’une femme qui porte un vêtement avec de la dentelle blanche autour de ses poignets. Louise a contacté les propriétaires du manoir afin de savoir si une personne se trouvait sur les lieux ce jour-là. Ces derniers ont affirmé que c’est impossible, car les agents de sécurité sont les seuls à avoir accès à la maison. “De ce que je vois sur la vidéo, ce n’était absolument pas un gardien de sécurité. On dirait une femme avec un chignon. La tenue semble d’époque victorienne. J’aimerais savoir qui est cette personne”, a expliqué Louise au Mirror.