Au G7 du Canada, des internautes ont constaté que la zone pileuse du visage de Justin Trudeau était vraiment bizarre ce jour-là. Cette illusion causée par l’éclairage de la pièce a beaucoup amusé les internautes.

Justin Trudeau’s left eyebrow detached after meeting Trump — so what? These days, who doesn’t wear fake eyebrows? pic.twitter.com/EZTeYllCrH

— Mike (@Doranimated) 10 juin 2018