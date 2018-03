Un site de recrutement pour les Etoiles d’Alsace !

Vous savez sans doute déjà que le monde de la restauration peine à recruter. Le secteur manque de main d’oeuvre et l’Alsace n’échappe pas à cette tendance !

Les membres de l association “Etoile d’Alsace” ont décidé d’agir en créant leur propre site internet de recrutement : jobetoiles.com !

38 restaurants gastronomiques et artisans (tous membres de l ‘association Etoiles d’Alsace) ont décidé de centraliser leurs offres d’emploi sur ce site internet. Opérationnel depuis quelques jours, il a été créé avec l’aide de la CCI Alsace Eurométropole et du conseil départemental du Haut-Rhin.

Et puis ce site , jobetoiles.com permet aussi aux apprentis et aux professionnels de déposer leur candidature pour des postes en cuisine, en salle, mais aussi dans l’hôtellerie et le bien-être.

https://www.jobetoiles.com/