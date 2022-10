Nous recherchons pour un de nos clients un(e) gestionnaire paies et RH H/F pour un remplacement de congé maternité.

Missions: -Gestion du personnel (établissement des contrats, gestion des élections professionnelles, suivi des accidents du travail, gestion des formations professionnelles, interaction avec les agences de travail temporaire, réponses aux enquêtes sociales etc.)

-Gestion des paies (saisie hebdomadaire en prépaie, environ 110 bulletins de paies, transmission et suivi de DSN Mensuel, mise à jour et paramétrage du logiciel de paie, transfert en compta, etc.)

Remplacement de congé maternité de début novembre 2022 jusqu’à fin août 2023

Salaire 2800€ brut mensuel sur 13 mois, participation et intéressement