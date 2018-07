Une adolescente coincée dans un arbre entouré d’alligators

Une adolescente de 15 ans nageait dans une crique en Floride, quand un alligator a commencé à la poursuivre. Elle a grimpé dans un arbre et quatre autres reptiles l’ont encerclé ! La mère a appelé les secours. « Ma fille est coincée sur un foutu arbre et des alligators l’entourent », a-t-elle expliqué au 911 d’après un extrait sonore relayé par ABC News. « Oh mon Dieu, s’il vous plaît, allez-y, allez-y, allez-y. Oh mon Dieu, ma fille va mourir. » Un policier est arrivé sur place. L’un des alligators s’est déplacé vers lui, menaçant. L’officier a tiré sur l’animal qui a coulé et n’est pas réapparu. Le périmètre sécurisé, l’adolescente a pu redescendre de son arbre saine et sauve.