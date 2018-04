D’après un rapport de police, des voleurs se seraient introduits dans la propriété d’Usher et auraient volé pour plus de 820.000 dollars de bijoux, du cash et la boîte d’enregistrement du système de vidéosurveillance de la maison. L’ex femme d’Usher a porté plainte et pense que les voleurs ont profité d’une visite de la maison qui actuellement mise en vente pour repérer les lieux.