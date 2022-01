Vous assurerez la mise en état quotidienne, la propreté et l'hygiène des chambres, des salles de bain et des espaces communs.

Vous contribuerez de façon globale à la satisfaction de la clientèle et à l'image de l'hôtel.

Vous effectuerez le nettoyage du spa ainsi que le repassage.

Vous aurez deux jours de congés par semaine et vous travaillerez le week-end.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125TVND