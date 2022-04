Vous réalisez les travaux de nettoyage, de remise en ordre et d'entretien des chambres, salles de bains et parties communes de l'Hôtel, selon la charte qualité de l'établissement et les normes d'hygiène et de sécurité.

Possibilité de CDI ou CDD, à temps partiel ou temps complet.

*** Venez rencontrer l'entreprise lors du forum emploi de la Vallée de Munster le 6 avril de 9h à 12h30 à la Maison des Services : 9 rue Sébastopol 68140 MUNSTER ***

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/130VHJF