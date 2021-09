Les missions :

- Entretien des locaux (salle de petit déjeuner, sanitaires, couloirs, cour intérieure, fenêtres)

- Nettoyage et entretien des chambres d'hôtel

- Nettoyage et repassage et rangement du linge de chambres et de la salle de petit déjeuner

Présence d'une pointeuse pour comptabiliser les heures de travail.

Possibilité de choisir ses jours de repos chaque semaine (dans la mesure du possible!)

Repas du midi a prendre sur place dans notre restaurant avec le reste du personnel

Horaire en continu

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/119MCMQ