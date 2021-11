Votre mission :

- effectuer le ménage complet dans les chambres, du sol aux sanitaires ;

- changer les draps et refaire les lits ;

- renouveler le linge de toilette (serviettes et peignoirs), et envoyer le linge sale à la blanchisserie ;

- réapprovisionner si nécessaire les chambres en produits consommables (savon, shampoing) ;

- assurer le nettoyage des parties communes lorsque la tâche est inscrite à son planning.

4h par jour 7j/7

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/123SMBH#