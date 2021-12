Poste à pourvoir pendant la période du marché de noël. Vous travaillerez en autonomie sous le contrôle de la gouvernante.

La mission confiée comprend les tâches principales suivantes:

- Nettoyage et entretien des chambres et sanitaires des clients

- Assurer la gestion du linge et des produits d'entretien

- Mise en place des chambres - à blanc ou recouche

- Communiquer les éventuels dysfonctionnements observés en chambre

Vous travaillerez de 09h à 12h et de 12h30 à 17h15 y compris les week ends, les jours de repos sont par roulements.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/124NKJT