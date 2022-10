Vous contribuez à la qualité de l'accueil de nos clients.

Vos activités quotidiennes s'organiseront autour de missions principales selon les standards en place dans l'établissement et dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité :

- Vous nettoyez les chambres (recouche /à blanc) et espaces communs des étages en autonomie ;

- Vous assurez le suivi des circuits linge propre /linge sale ;

- Vous communiquez avec la réception et les autres membres de l'équipe.

Vous signalez notamment toute information importante relative aux installations ou aux oublis clients.

Le poste peut inclure dans le cadre des compétences requises : la préparation des chariots de ménage conformément à la feuille de route du jour ainsi que des travaux de lingerie complémentaires.

En période de basse saison, vous approfondissez le nettoyage avec les travaux spécifiques d'entretien en chambre.

Selon profil, vous pourrez venir en aide sur le temps du service petit déjeuner.

