Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit vont se marier dans quelques mois. Plus d’un an et demi après leur rencontre sur le tournage du film Chien, ils devraient se dire marier le 19 juillet prochain, à Ars-en-Ré, située sur l’île de Ré. Vanessa Paradis a découvert la commune du Sud-Ouest pendant ses dernières vacances d’été.