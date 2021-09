*** Pour vous positionner sur cette offre, veuillez contacter la cellule Alsace Vendanges au 03 89 20 80 70 à partir du 23/08/2021 ***

Vous assurez la coupe du raisin. Vous travaillez en discontinu les jours de récolte en fonction de la météo et des différents cépages.

Attention : vous devez d'abord trouver un hébergement sur place si vous n'êtes pas de la région et devez pouvoir vous rendre au lieu de récolte.

possibilité d'aménagement horaires et journées

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/119VDDV