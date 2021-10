La satisfaction clients est au cœur de tes préoccupations ?

Pour toi, chaque client est unique, tu es attentif à ses besoins et tu lui proposes des solutions adaptées ?

Les valeurs du collectif et d'entraide sont importantes pour toi ?

Tu veux rejoindre une équipe unie et motivée ?

Rattaché(e) au Responsable d'exploitation, tes missions seront les suivantes :

- Assurer l'accueil physique et téléphonique de la clientèle ;

- Enregistrer, traiter et suivre les différentes commandes clients ;

- Réaliser les opération d'encaissement des clients ;

- Informer des litiges clients avec professionnalisme et discrétion ;

- faire des arrêtés de caisse ;

- Réaliser des devis pour les clients ;

- Renseigner les client et/ou les orienter dans le magasin ou vers les personnes compétentes ;

- Préparer et mettre en œuvre les opérations commerciales lancées par le leader Libre service ;

- Passer informatiquement des commandes ;

- Conseiller les clients sur les différents produits ;

- Participer aux opérations et animations commerciales ;

- Contribuer à la gestion de stocks.

Profil :

De formation commerciale, tu disposes d'une première expérience dans la vente idéalement dans le bâtiment.

Tu disposes de connaissances en informatique et tu n'as pas peur d'apprendre.

Tu es une personne dynamique, avenant(e) et rigoureux(euse), tu apprécies le travail en équipe.

Des connaissances en matériaux de construction sont des acquis précieux.

Tu recherches une entreprise qui te permet de prendre des initiatives ?

Tu veux t'investir sur le long terme et tu es ambitieux(se) ?

Ce job est fait pour toi !

Nous te proposons :

- un poste en CDI à pourvoir dès que possible;

- basé à Richwiller (68);

- une rémunération attractive qui valorisera ta performance et ta motivation; (à partir de 1675€ mensuel brut sur 13 mois)

- une protection sociale (mutuelle et prévoyance); participation, prime de Vacances et de Noël;

- Des tickets restaurant

- Une indemnité de transport

Nous accordons une grande importance à ton intégration et pour cela tu auras ton parcours d'intégration personnalisé pour développer des compétences. Tu auras un parrain ou une marraine pour te guider.

Et au-delà...

Dans le cadre notre politique de recrutement toutes nos offres sont ouvertes, à compétences égales, en privilégiant l'égalité des chances, l'intégration des personnes en situation de handicap, la diversité des individus au sein de nos équipes.

Tu pourras construire ton parcours professionnel en saisissant les belles opportunités internes, dans le cadre de notre politique de mobilité.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/122FXTZ