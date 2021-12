Avec une attitude commerçante, en tant que Vendeur Conseil, vous assurez l'accueil et le renseignement des clients professionnels & particuliers qui se présentent en salle d'exposition.

Vous comprenez les besoins spécifiques de chacun d'eux et proposez une solution adaptée (produits et services) permettant de répondre au mieux à leur demande.

Vos missions :

- Accueillir les clients et au téléphone

- Conseiller les clients sur notre gamme de produits, évaluer précisément leurs besoins,

- Apporter les renseignements techniques

- Enregistrer les commandes et établir les devis

- Conclure les ventes

- Participer à l'animation commerciale du point de vente, aux promotions

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125KCYX