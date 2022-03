'équipe du magasin IRRIJARDIN situé à Wittenheim recherche un(e) vendeur(se) conseil H/F.

Commerçant dans l'âme ? Goût de la relation client ? Envie de travailler sur des produits techniques ? La suite devrait vous plaire Le défi à relever : Des clients satisfaits C'est bien le centre de nos préoccupations !

En tant que spécialiste, vous accueillez avec le sourire et conseillez avec professionnalisme !

Vous suscitez dynamisme et enthousiasme autour de nos produits.

Vous êtes capable d'accompagner le client dans la concrétisation de son projet (chiffrage, conseils techniques, suivi de l'avancée du projet )

La tenue du magasin ? C'est un travail d'équipe !

Vous contribuez à la réception des marchandises, la gestion de l'espace de vente, les commandes de réassort, le suivi des SAV

Vos atouts : Le sens de la qualité et du service !

Une première expérience dans la vente, idéalement en grande distribution serait appréciée.

Au-delà des diplômes, nous recrutons des compétences et des personnalités.

Vous êtes un passionné et avez le goût du commerce ?

Hâtez vous de postuler !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128ZRRJ