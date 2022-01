Dans le cadre de son développement, Ambiance et Styles Cernay, recherche sa / son

Vendeur décoration h/f



Pour le pôle « aménagement de la maison et décoration », ce vendeur décoration vient en appui du Vendeur principal du Magasin dans le développement de l'activité et contribue à dynamiser l'animation commerciale

La mission principale sera évidemment le commerce : user des meilleures techniques de vente et de fidélisation pour satisfaire notre clientèle. Vous prenez en charge le client de la découverte des besoins à l'encaissement.

Pour exceller sur ce poste, vous aurez à connaitre aussi bien les enjeux et les objectifs du magasin que les fondamentaux du merchandising pour une mise en valeur efficace de nos produits .

Vous participerez activement aux livraisons et à la mise en valeur des produits sur la surface de vente (respect de la charte visuelle de l'enseigne).

Profil recherché

Nous souhaitons rencontrer des candidats ayant à leur actif une première expérience de la vente en magasin de minimum deux ans avec idéalement une première mission en décoration. Vos qualités démontrées : Exemplarité, implication et engagement

Passion pour la vente, la relation client et la décoration, Motivation, flexibilité, travail en équipe

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126XRBQ