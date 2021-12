Description du poste :

Entreprise alsacienne familiale de grande renommée dans le secteur de l'agroalimentaire.Réaliser la vente de produits alimentaires frais selon la réglementation du commerce, les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et les objectifs commerciaux de l'enseigne, de l'entreprise.

Peut effectuer la préparation (coupe, réalisation de plateaux, ...) de produits frais.

Horaires variables du lundi au dimanche

Description du profil :

Encaisser le montant d'une vente - Réceptionner un produit - Entretenir un poste de travail - Réaliser l'emballage de produits frais pour le rayon libre-service ou pour des commandes - Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable - Assurer un service après - vente - Caractéristiques des produits commercialisés - Techniques de vente - Techniques de mise en rayon - Principes de la relation client - Procédures d'encaissement - Techniques d'inventaire - Gestes et postures de manutention

Capacité à relever des défis, des challenges - Orientation client - Aisance relationnelle

Langue : Allemand et/ou Anglais serait un plus

Vos avantages Synergie:

+10% IFM + 10% CP,

CSE Synergie,

Prime Participation + CET à 6%,

Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6249792