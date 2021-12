Vous avez de l'expérience et / ou des connaissances dans le domaine automobile, pièces techniques et accessoires.

OFFRE D'EMPLOI

Pour notre client secteur proche de Colmar, nous recherchons un Vendeur Comptoir (H/F).

Vous avez de l'expérience et / ou des connaissances dans le domaine automobile, pièces techniques et accessoires.

Vous savez gérer les stocks et utiliser l'outil informatique.

Nous proposons un poste 35h en CDI.

Ce poste est fait pour vous n'hésitez plus ! envoyez votre cv à c.cantineau[a]actua.fr

#vente #commercial #vente comptoir #automobile #mécanique

