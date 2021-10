Description du poste :

Dans une attitude commerçante, en tant que Vendeur Conseil, vous assurez l'accueil et le renseignement des clients professionnels qui se présentent au comptoir de vente. Vous comprenez les besoins spécifiques de chacun d'eux et proposez une solution adaptée (produits et services) permettant de répondre au mieux à leur demande.

Vos missions :

- Accueillir les clients au comptoir et au téléphone

- Conseiller les clients sur notre gamme de produits, évaluer précisément leurs besoins,

- Apporter les renseignements techniques

- Enregistrer les commandes, consulter les fournisseurs pour des demandes de prix et établir les devis

- Conclure les ventes Participer à l'animation du point de vente (mise en rayon, étiquetage des produits)

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.

Description du profil :

Nous recherchons une personne dynamique de profil bac ou équivalent technique ou commercial. Les compétences seraient d'être rigoureux, avoir le sens de l'organisation, de l'esprit d'équipe et de la patience. Vous aimez le contact avec la clientèle et êtes polyvalent.

