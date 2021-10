Description du poste :

Nous recherchons Sur Eguisheim un vendeur vins et spiritueux bilingue anglais

Mission :

Description du profil :

Nous recherchons une personne pour travailler dans un caveau proposant des produits locaux : vins

Vous serez en charge du conseil, de la dégustation et de la vente des produits et vous gèrerez les encaissements.

Vous êtes en charge du réapprovisionnement de la boutique et du nettoyage.

Démarrage début novembre pour un contrat de 2 mois pour les marchés de Noel

Expérience :

Vous possédez un bon contact relationnel client et une appétence pour les métiers de la vente.

Vous aimez le travail en équipe

bilingue Anglais , notion en allemand serait un plus

salaire 1700/brut

35 h du jeudi au dimanche

Horaire 9h30-12h30/14h-19h

