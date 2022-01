Description du poste :

Au sein d'une équipe de vendeur.ses dynamiques vous êtes:

Inspirant(e), nous comptons sur votre sens inné de l'accueil pour faire vivre un moment unique à chaque client.

Ce que nous recherchons, un service client personnalisé pour chaque personne entrant dans le magasin.

Organisé(e), vous mènerez à bien les différentes actions quotidiennes en veillant au respect des méthodes et valeurs de MISE AU GREEN

Ambassadeur / Ambassadrice de la marque, vous mettrez en valeur les collections en prenant soin de chaque détail.

Vous aurez pour mission :

* la tenue du point de vente : encaissement , stocks , conseil de vente

* la décoration des vitrines.

* le respect des normes de sécurité du magasin et du bon fonctionnement du système d'alarme.

* la gestion du point de vente

* la participation aux inventaires

* la transmission des rapports d'activité à la direction

Description du profil :

Animé(e) par l'envie de relever de nouveaux challenges, vous avez l'esprit d'équipe, votre enthousiasme est communicatif, vous avez de l'empathie et aimez rendre vos clients heureux. Vous êtes passionné(e), alors n'attendez plus pour rejoindre l'équipe !

Rémunération : SMIC + 0,5 % du CA HT généré sur ses heures de présence.

A compétences égales cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Rejoignez l'équipe pour écrire l'histoire de MISE AU GREEN à Colmar !

