Description du poste :

OFFRE D'EMPLOI

Pour notre client basé secteur proche de Colmar, nous recherchons un Vendeur (H/F), secteur produits locaux

Sens du commerce

Poste à temps plein semaine du lundi au samedi - Dimanche possible

De niveau Bac à bac +2 dans le domaine de la vente et ou accueil,

vous êtes dynamique et avez un bon esprit d'équipe.

Disponible de suite entrée immédiate .

Dialecte ou allemand apprécié .

Expérience 3 à 5 ans dans un domaine similaire.

Ce poste est fait pour vous n'hésitez pas! envoyez rapidement votre cv à l'adresse c.cantineau[a]actua.fr

#vente #commerce #produits locaux #magasin

Description du profil :

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4775953