Description du poste :

Satis intérim recherche pour l'un de ses clients un vendeur H/F pour le marché de Noel.



Vos missions seront les suivantes :



- Assurer l'ouverture et la fermeture du point de vente en toute autonomie

- Accueillir et renseigner les clients

- Maintenir l'espace de vente approvisionné

- Gérer les encaissements et le dépôt des recettes en banque



Le poste se déroulera du 19/11/2021 au 21/11/2021

du 26/11/2021 au 28/11/2021

du 03/12/2021 au 05/12/2021

du 10/12/2021 au 17/12/2021

du 17/12/2021 au 24/12/2021

du 26/12/2021 au 31/12/2021



Vous avez le sens de l'accueil et partagez les valeurs d'altruisme et du bon sens ? Alors ce poste est fait pour vous !



Les horaires sont encore à définir.



Rémunération SMIC + majoration le dimanche



Si ce poste vous intéresse merci de nous faire parvenir votre CV par mail ou nous contactez au 06 40 65 84 55.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2341014