Manpower COLMAR recherche pour son client un Vendeur comptoir de matériels et équipements (H/F)Accueil, conseil des clients surtout des artisans électriciensRéception des marchandises, rangement, mise en rayonMerchandising dynamique et adapté : rangement, facing, mise en avant des promotions .Conseil et vente aux clients par téléphone35H / Semaine+ Tickets Restaurants+ 13 eme mois Ayant des connaissances de base en électricité / électrotechnique et /ou plomberie chauffage/ ou maintenance industrielle acquises soit chez des distributeurs soit en tant qu'électricien bâtiment ou ou par un diplôme BAP PRO ou BTS électrotechnique ou maintenance industrielle ou GEII ou Fluide Energie environnement ou Domotique etc. Expérience confirmée sur un poste équivalent (maitrise technique indispensable).Appétence pour le contact, expression fluide.

