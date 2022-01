Vendeur comptoir magasinier H/F

caces 3, à l'aise à l'informatique

- accueillir le client au comptoir du magasin,

- gérer les commandes en organisant leur préparation et en informant le client,

- orienter les clients dans le cadre du service après-vente,

- organiser la présentation des produits et l'animation du magasin pour les mettre en valeur

- le chargement sur le véhicule de transport,

- l'étiquetage des articles et des cartons,

- la gestion des stocks : contrôle de la rotation des produits, vérification de leur disponibilité, approvisionnement auprès des fournisseurs, rangement, nettoyage, inventaire

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127BLSX