Vendeur comptoir H\F

- Votre mission sera de recevoir dans la clientèle particuliers et professionnels.

- Afin d'assurer un parcours client exemplaire vous veillerez à accueillir idéalement les visiteurs, à répondre à leurs besoins, à les conseiller sur les produits et services et à conclure des ventes (ventes, devis et relances).

- En véritable vendeur vous vous assurerez de proposer l'intégralité de notre gamme.

PROFIL : Profil de poste souhaité :

- Vous faites preuve d'écoute et de dynamisme.

- Vous aimez le contact avec la clientèle et conclure des ventes.

- Vous prêtez attention à la gestion des stocks.

- Expérience souhaitée.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0978129