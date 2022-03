DESCRIPTION : Vous êtes à la recherche d'un poste de Vendeur Comptoir

Et vous êtes passionné(e) par la rénovation/décoration intérieure

Alors ce poste est fait pour vous !

Vos principales missions seront les suivantes :

Accueillir et conseiller les clients

Gérer les commandes et le SAV

Diverses tâches inhérentes au poste

