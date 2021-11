Votre Responsable de Magasin et son Assistant, vous confieront les missions suivantes : - L'accueil physique et téléphonique des clients -Le conseil et la vente à la clientèle -L'encaissement -La valorisation et la mise en avant des produits -La réception, la mise en rayon et le réassort des produits. Vous vous positionnez en spécialiste reconnu auprès de nos clients. Dans le respect des valeurs du groupe, vous participez activement à la réussite commerciale du point de vente. Base horaire : 35h Type de poste: CDD 5 semaines renouvelables Rémunération : 1 608 EUR brut mensuel Prise de poste: 22 Novembre 2021 Formation commerciale (Bac Pro/BTS), et/ou expérience réussie dans le secteur de la distribution spécialisée. Enthousiaste et polyvalent, vous avez le sens de l'accueil et du service client ainsi qu'un fort esprit d'équipe. Ces qualités associées à votre goût des challenges seront des atouts importants pour réaliser vos objectifs et évoluer dans notre groupe en forte croissance.

