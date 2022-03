POSTE : Vendeur Salle Expo H/F

DESCRIPTION : La société COMAFRANC recherche pour son agence de ILLZACH AUBADE un(e) vendeur(se) exposition :

Au sein de nos salles d'exposition, véritable vitrine de notre savoir-faire, votre premier objectif sera de créer une relation unique et privilégiée avec chacun de nos clients (particuliers et professionnels) en faisant de leur satisfaction votre priorité. Vous vous assurerez par vos actions quotidiennes de la forte attractivité commerciale de ces lieux d'exposition. Vous participerez activement au développement du chiffre d'affaires en veillant à la bonne tenue de votre salle d'expo et en concluant les ventes de nos produits et services auprès de nos clients. Au coeur de notre dispositif commercial vos missions quotidiennes seront :

- Accueillir nos clients dans le point de vente et leur conseiller la meilleure solution pour leurs projets.

- Vendre l'ensemble de notre gamme de produits et services "sanitaire-carrelages" et promouvoir les actions commerciales en cours.

- Participer à l'attractivité du point de vente : mise en rayon, étiquetage, propreté, inventaires tournants, etc.

- Gérer les commandes des produits vendus et le SAV.

Ce poste exige une forte sensibilité commerciale, une aisance relationnelle et une capacité de conseils "techniques" et "déco". Vous souhaitez développer vos compétences et votre créativité, vous épanouir au sein d'une équipe passionnée, conviviale et exigeante, alors rejoignez-nous ! Vous effectuerez votre mission dans un groupe en pleine croissance, dynamique et innovant et disposerez de nombreux avantages (intéressement / participation / CSE / Mutuelle / Formation). Présence impérative le samedi.

PROFIL : De tempérament commercial, vous aimez conseiller et satisfaire la clientèle par une solution adaptée à ses besoins.

Vous avez une expérience souhaitée dans la vente et savez faire preuve de créativité.

