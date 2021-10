Recherche: VENDEUR / VENDEUSE EN ARTICLES DE SPORT (H/F)

L'équipe Temporis recherche des talents comme toi !

Et tes missions ?

- Réalisation de la vente d'articles de sport

- Conseiller le client

- Effectuer l'ancaissement client

Et les avantages?

- Une équipe toujours à l'écoute

- IFM (10%) et CP (10%)

- Un CE attractif

- Aide au logement et location de voiture !

Et bien d'autres...

Tu es passionné(e) de sport ? Tu as un très bon relationnel ? Hop hop hop , postules en ligne !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3200540