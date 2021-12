Nous recherchons un(e) véritable ambassadeur(rice) de notre enseigne, sensible au produit qui saura lier performance, dynamisme et polyvalence.

Ce que nous attendons de vous :Personnaliser votre accueil en boutique, innover dans votre discours et donner l'envie aux clients de revenir ;Faire vivre une expérience d'achat unique par votre écoute, enthousiasme et vos connaissances ;Vous impliquer dans la bonne tenue de votre magasin, dans la réussite des objectifs et l'application de l'ensemble des procédures. ... et surtout VOUS FAIRE PLAISIR dans les différentes étapes de vente.



Véritable passionné(e) du commerce, de la mode et doté(e) d'une excellente présentation, vous justifiez d'une première expérience dans les métiers de la vente ou du service. Vous avez le goût du challenge et aimez travailler en équipe. Votre curiosité et votre envie d'apprendre seront des atouts pour appréhender l'univers de la bijouterie.

Venez partager notre philosophie : « Vivez, Brillez, Aimez », à travers votre personnalité !

Poste à pourvoir en CDD temps complet sur la boutique CLEOR de Mulhouse.

De nombreuses opportunités sont à pourvoir au sein de notre réseau, un CDD au sein du Groupe peut être une ouverture sur d'autres postes.

#ETSIVOUSDEVENIEZBIJOUTIER

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6590926