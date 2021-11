Vous assurerez l'accueil des clients et réaliserez la vente des produits de boulangerie. Vous participerez aussi à la préparation des produits traiteurs (sandwichs, salades...)et à la bonne tenue de la boulangerie. Vous travaillerez soit du matin, soit de l'après-midi. Les congés sont le mardi et le dimanche. Vous avez impérativement une première expérience réussie sur ce poste. L'établissement effectue de la restauration rapide et de ce fait, la présentation d'un pass sanitaire ou d'un test PCR ou antigénique valable sera obligatoire dès le 31/08.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/122VCMB