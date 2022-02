Nous recherchons un vendeur/une vendeuse en boulangerie-pâtisserie.

Vous effectuez la vente quotidienne des produits frais de l'établissement (boulangerie, pâtisserie et chocolaterie)

Le nettoyage du comptoir, des frigos et de l'espace vente fait partie de vos activités.

Selon les commandes, vous pouvez être amené(e) à effectuer des livraisons sur le magasin de Richwiller et Staffelfelden où vous pouvez également être amené(e) à travailler ponctuellement.

Le véhicule de l'entreprise est fourni pour réaliser ces livraisons.

Vous êtes amené(e) à travailler les week-end et jours fériés et prévoir des horaires en coupure.

*****************Horaires d'ouverture du magasin : 6h - 19h30 du lundi au dimanche.*****************

Une expérience dans le domaine de l'alimentation est souhaitée.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127FMTG