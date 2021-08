Au sein de notre salon de thé-boulangerie, vous vous occupez de la mise en rayon des produits, de la vente et de l'encaissement. Vous assurez également le service des clients désirant se restaurer sur place, le service en salle, le service traiteur (préparation de sandwichs) ainsi que le nettoyage. Vous avez 2 jours de repos par semaine et un roulement est assuré pour le dimanche (environ 1 sur 4 travaillé). Plusieurs postes sont à pourvoir contrats 25h00 et 35h00.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/118RKZM