Nous recrutons un Employé polyvalent en boulangerie-pâtisserie H/F pour rejoindre nos équipes à Tagolsheim.

- CDI, Temps Plein (35H semaine).

- 2 jours de repos hebdomadaire avec 1 week-end/2 travaillé selon le planning.

- Horaires de travail sans coupures.

- Plannings fixes et déterminés à l'avance.

- Parcours d'intégration et de formation de 2 mois.

- Permis B serait un plus.

Ce qui est important pour toi :

- Tu apprécies les échanges avec tes clients, ton équipe et la communication est ton principal atout.

- Tu es curieux et souhaite constamment apprendre de nouvelles techniques, de nouveaux produits.

- Tu es rigoureux et soigneux afin de fabriquer les meilleurs produits.

- Tu es connu(e) pour tes qualités humaines.

Ce qui t'anime au quotidien / Tes missions :

Tes journées s'articuleront autour de trois tâches prioritaires : la cuisson des pains, la vente et la fabrication de produits salés.

- Mettre en place et cuire les pains traditionnels et pains spéciaux.

- Gérer les stocks, réceptionner et contrôler les marchandises.

- Entretenir ton poste de travail.

- Détailler et façonner des produits de boulangerie.

- Fabriquer des produits salés, snacking et participer à leur mise en place.

- Maintenir le contact avec la clientèle et participer à la vente des produits de boulangerie-pâtisserie.

Ce qu'on te propose / Nos avantages :

- Salaire attractif + prime mensuelle d'objectif (pouvant aller jusqu'à 250€).

- Des événements : Séminaires annuels dans le cadre d'objectifs commerciaux.

- 50% de remise sur les produits de nos boutiques.

- Remboursement des frais de transport en commun à hauteur de 50%.

- Une perspective d'évolution de poste et responsabilités dans le groupe selon tes souhaits et résultats.

PROFIL : Ton profil :

- Tu possèdes une expérience dans le secteur de la boulangerie ou de la restauration/ collectivité.

- Tu possèdes des connaissances en matière d'hygiène et sécurité alimentaire.

