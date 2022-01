Le Vendeur réalise la vente des marchandises au comptoir : il met en rayon les marchandises selon la politique commerciale définie par la Direction et procède à toutes les étapes d'un acte de vente.

- Le vendeur garantit la réalisation des missions et tâches qui lui sont confiées par le 1er Vendeur, l'Adjoint ou le Responsable de magasin.

- Il contribue à assurer le bon fonctionnement quotidien et la qualité de service du point de vente auquel il est rattaché, dans le respect de la politique, des méthodes et procédures établies par la Direction dans tous les domaines.

- Le vendeur peut être amené à assister les équipes « production » dans la réalisation de leurs tâches.

