Leader dans nos spécialités, le Groupe Poulaillon est une entreprise familiale en fort développement disposant de plusieurs sites de production et de 55 points de vente dans le nord-est de la France. Fort de ses 45 ans d'expérience et de ses 900 collaborateurs, le Groupe Poulaillon propose un panel de métiers autour de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, sandwicherie, traiteur et des eaux minérales. Doté d'une forte culture d'entreprise, le groupe Poulaillon offre de grandes possibilités d'évolutions vers des postes très variés.

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un

Vendeur polyvalent (H/F) à temps plein.

Vous assurez la réalisation la vente de produits alimentaires dans l'un des 55 magasins du réseau Poulaillon.

À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

- Mise en place des produits selon le plan « merch » établi,

- Accueil, vente et encaissement auprès des clients,

- Respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire,

- Entretien du point de vente,

Plus que votre formation, c'est votre dynamisme et votre envie de satisfaire le client qui nous intéresse !

Le poste est basé à Blotzheim.

Le poste est à pourvoir à temps plein, de matin, d'après-midi ou de journée, sans coupure. Vous êtes amené(e) à travailler le samedi.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/129HYHB