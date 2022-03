Les boulangeries PAUL recrutent un(e) vendeur(se) en boulangerie expérimenté(e) à temps plein pour son point de vente à Saint-Louis.

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable de point de vente, vos principales missions seront :

Réaliser des actes de vente dans le respect des normes internes à la société, de l'accueil à la prise de commande aux encaissements Assurer le réassort de la vitrine Réceptionner les livraisons et s'assurer du stock de marchandisesRespecter les règles de qualité et d'hygièneAssurer la réalisation et la présentation des plats traiteurs et la cuisson des gammes viennoiseries ;S'occuper du service à table, conseiller les clients, débarrasser et nettoyer les tables ;Vous avez au minimum 5 ans d'expérience en salon de thé.

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) avec un esprit d'initiative et d'équipe.Vous souhaitez nous rejoindre ? Postulez à cette offre !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0169025