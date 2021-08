Vous participez activement au développement des ventes emportées. À ce titre, vous accueillez une clientèle de professionnels, les conseillez sur leurs choix techniques et leurs vendez nos gammes de produits. Vous veillez à la bonne tenue du magasin (mise en rayon merchandising ). De formation commerciale et/ou technique, vous avez un goût prononcé pour la vente et démontrez un véritable sens du service client. La connaissance technique des produits en quincaillerie, outillage, fournitures industrielles et/ou Chauffage Sanitaire seraient un plus.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/118QKLX