Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons un Vendeur Magasin H/F.

Vous accueillez et conseillez efficacement notre clientèle de professionnels (artisans, PME-PMI) des métiers du Bâtiment et de l'Industrie sur l'ensemble de nos services et gammes de produits.

Vous mettez en en place et valorisez nos actions de promotions. Vous assurez la bonne tenue de la surface de vente et faites preuve d'efficacité dans la mise en avant des produits.

Vous gérez les approvisionnements de votre surface de vente et suivez également les stocks.

