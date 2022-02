Description du poste : CONSEILLER DE VENTE H/F Mr.Bricolage, groupe d'adhérents entrepreneurs indépendants, est le spécialiste français de la rénovation et de l'embellissement de la maison et du jardin. Notre ambition : devenir le leader incontesté de la proximité ; être utiles à nos clients en leur apportant bien plus que des produits, et en faisant de nos magasins de véritables lieux de vie. Sur un marché en perpétuelle évolution, nous avons la conviction que notre singularité est un élément majeur pour répondre aux évolutions des besoins, des usages et des modes de vie de nos clients. Nous poursuivons notre transformation digitale, en alliant le meilleur du e.commerce et du magasin physique. Satisfaction client - Proximité - Sourire. Ça te parle ? Alors nous sommes faits pour nous entendre ! Mr.Bricolage ISSENHEIM recherche son VENDEUR BRICOLAGE POLYVALENT (h/f) en CDI ! Une journée dans la vie d'un vendeur chez Mr. Bricolage : Tu es le champion de la relation client ! - Toujours prêt à servir le client et lui apporter tous les conseils pour l'accompagner dans sa recherche et lui proposer une solution coûte que coûte - Tu utilises tous les moyens à ta disposition (tablette - ILV clair - contremarque) pour parer à toutes les demandes des clients - Tu as l'œil partout et tes rayons sont aussi propres que pleins - Tu as le sens du résultat et travailles en équipe pour développer le CA du magasin et faire grimper le panier moyen - Tu connais aussi bien tes produits que tes clients - Tu assures également le chargement et déchargement des produits - Tu seras affecté aux rayons électricité, décoration, sanitaire. - Tu seras formé en interne ! PROFIL SOUHAITÉ : Tu maîtrises les techniques de vente. Les perceuses, les pots de peintures et les tuyaux cuivre n'ont plus de secret pour toi. Tu t'adaptes à chaque client, de l'adepte de la valise-outils 799 pièces au peintre du dimanche. Tu fais le lien entre le web et le magasin pour élargir le choix de nos clients parmi 70 000 références accessibles en un clic. Ton challenge quotidien : La relation client ! Grâce à toi, nos clients se sentent bien en magasin et ont envie d'y revenir. Poste à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein. 3 bonnes raisons de nous rejoindre : - + de 400 magasins en France - Une aventure de 40 ans qui n'est pas prête de s'arrêter - Chaque collaborateur a un rôle essentiel dans la réussite de Mr.Bricolage De notre côté, nous t'offrirons la liberté de construire ton projet pro et l'envie de te dépasser. Derrière une grande marque il y a toujours une grande équipe ! Ce poste est fait pour toi alors clique sur « Postuler ». Mr.Bricolage, Nous avons de grands projets et vous en faites partie ! Employé(e) CDI Temps plein ISSENHEIM (68)

