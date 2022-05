Tu souhaites donner un nouvel élan à ta carrière professionnelle ? Tu souhaites rejoindre une équipe et une entreprise qui partage tes valeurs ? Super ! Tu es au bon endroit.

Aujourd'hui, votre agence Temporis Hésingue recherche non pas un mouton à 5 pattes, mais bel et bien une personne techniques sur les rayons ELECTRICITE/QUINCAILLERI/BOIS/DECOUPE ou BATIMENT H/F.

Ta mission ?

-Accueillir les clients.

-Renseigner,conseiller et accompagner les clients dans le choix de produits ou de services.

-Etiquetter les articles et effectuer le balisage.

-Approvisionner et agencer des rayons.

Compétences ?

-Sens de la présentation et courtoisie

-Sens de l'accueil, bon relationnel

-Sens de l'organisation

-Connaissance des produits

Du lundi au Samedi.

Alors ? Tu es prêt.e à rejoindre cette entreprise ? C'est parti et postule directement en ligne ou au !

Rejoindre Temporis c'est quoi ?

C'est une équipe à ton écoute et là pour toi

Des avantages sur ta rémunération (+20%) mais aussi des organismes pour t'épauler en cas de besoin

Et bien d'autres comme des jeux concours, etc...

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4790144