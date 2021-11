Nous recrutons un vendeur ou une vendeuse en Horlogerie au Centre Commercial Carrefour

Vous accueillez la clientèle, vous la conseillez et réalisez les ventes.

Vous procédez à l'étiquetage et à la mise en place des marchandises.

Vous participez quotidiennement à l'entretien du magasin.

Vous serez amené (e) à réaliser des petites opérations de service après-vente.

Vous possédez de préférence une expérience en bijouterie.

Vous êtes minutieux (se) et vous possédez des qualités d'adaptation.

Compétences recherchées:

Procédures d'encaissement

Caractéristiques des bijoux

Intervenir sur des montres (pile, bracelet, ...), chronomètres, réveils

Encaisser le montant d'une vente

Disposer des produits sur le lieu de vente

Accueillir une clientèle

Adapter une stratégie de vente à une cible ou un produit

Proposer un service, produit adapté à la demande client

Vendre des produits ou services

Maîtrise des outils informatiques

Réactivité

Sens de la communication

Autonomie

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/123DLVC